«شيفرون» تشتري «نوبل إنرجي» بـ5 مليارات دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة النفط العملاقة شيفرون، الاثنين، إنها اتفقت على شراء «نوبل إنرجي» في صفقة مبادلة أسهم، تقدر على أساسها قيمة منتج النفط والغاز الذي يتخذ من هيوستون مقراً، بنحو خمسة مليارات دولار.

ويقدر العرض قيمة سهم نوبل بـ10.38 دولار، بما يعادل 0.1191 سهم من أسهم شيفرون؛ أي بزيادة 7.5% على سعر سهم نوبل عند الإغلاق يوم الجمعة. وبحساب ديون نوبل الضخمة، تصل قيمة الصفقة إلى حوالي 13 مليار دولار.

وباستحواذها على أصول نوبل، توسع شيفرون نطاق حضورها في حوض كولورادو والحوض البرمي غربي تكساس ونيو مكسيكو، وتضيف الصفقة أيضاً إلى أصول شيفرون في شرق البحر المتوسط ​​وغرب إفريقيا، وتحقق وفراً محتملاً في التكاليف السنوية بقيمة 300 مليون دولار.

ويأتي عرض شيفرون بعد مرور أكثر من عام على اضطرارها للتخلي عن عرض للاستحواذ على أناداركو بتروليوم التي فازت بها أوكسيدنتال بتروليوم. (رويترز)