البطالة في هونج كونج تقفز الأعلى في 15 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز معدل البطالة في هونج كونج خلال الربع الثاني من العام الجاري لأعلى مستوى في أكثر من 15 عاماً، بفعل تأثير الفيروس وكذلك تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

وكشفت بيانات اقتصادية حكومية، الاثنين، صعود معدل البطالة في هونج كونج إلى 6.2% في الفترة من أبريل/نيسان، إلى يونيو/حزيران، مقابل 5.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو/أيار.

وكانت التقديرات تشير إلى أن معدل البطالة في هونج كونج، سيسجل 6.4% خلال الربع الماضي.

وكانت هذه القراءة هي الأعلى لمعدل البطالة منذ يناير/كانون الثاني لعام 2005، وهي تمثل الزيادة الشهرية التاسعة على التوالي.

وتعاني المدينة تفاقم معدل البطالة مع تأثيره في الاقتصاد الذي يعاني أعمق ركود له على الإطلاق وسط تفشي الفيروس.

وتواجه المدينة المزيد من الضغط من الموجة الجديدة من الوباء العالمي وتوتر العلاقات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن فرضت بكين قانون الأمن القومي في المدينة.