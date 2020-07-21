«أديفينتا» تعتزم شراء وحدة في «إي باي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم شركة «أديفينتا» النرويجية المتخصصة في الإعلانات الإلكترونية، شراء القسم المخصص للإعلان عبر الإنترنت في مجموعة «إي باي» الأمريكية العملاقة في التجارة الإلكترونية، وفق ما أفادت به مصادر.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية وأمريكية، الإثنين، أن القيمة النهائية للصفقة قد تتراوح بين ثمانية وتسعة مليارات دولار. وتستهدف الصفقة مجموعة «إي باي كلاسيفيدز جروب» التي تدير مجموعات متخصصة في الإعلانات الإلكترونية بينها «غامتري» البريطانية و«كيجيجي» في إيطاليا وكندا.

وتوقف التداول بأسهم «أديفينتا» وبتلك العائدة لمجموعة «شيبستيد» وهي أبرز المساهمين فيها، الاثنين، بعدما أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» قرب إبرام الصفقة.

وتتيح الصفقة في حال إتمامها لمجموعة «أديفينتا» مضاعفة حجمها. وقد قُدّرت قيمة الشركة عند الإقفال الجمعة، بحوالي 8,5 مليار دولار في بورصة أوسلو. وتعمل «أديفينتا» في 15 بلداً في أوروبا وأمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا. (أ ف ب)