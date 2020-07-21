كم تتكلف عملية تحويل السيارة للغاز الطبيعى؟ أعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى وجارى دراسة زيادتها فى ضوء المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات كوقود، كما تتضمن الخطة ايضا إنشاء 50 محطة جديدة سنويا لمواكبة النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة فى هذا النشاط وفيما يلي تكلفة عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي كانت كالتالي.. 1-تتراوح تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي حوالي 5000 جنيه للسيارات الكربراتير. 2-تتراوح تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي حوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني. Advertisements 3- تختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة. 4- تعد التكلفة الفعلية لتحويل السيارة أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعى. 5- يتم تقديم تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط . 6-تتضمن إجراءات التعاقد لتقسيط عملية التحويل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه . وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، قد أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتنفيذ خطة طموح وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والإسراع في إجراءات وخطط اقامة مراكز جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لمواكبة الزيادة المستهدفة في أعداد السيارات المُحولة ، مشيراً الي توجيهاته أيضاً بإعداد رؤية لتقديم تيسيرات للمواطنين و محفزات جديدة تشجعهم علي تحويل سياراتهم إلى استخدام الغاز الطبيعى كوقود لتعظيم استفادتهم من توافره وفارق التكلفة بينه وبين البنزين والسولار، مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الرئيس والحكومة ودعمهما الكامل لهذا المشروع يسهم في اعطاء دفعات قوية لمزيد من الانجاز في معدلات التحويل خلال الفترة المقبلة.

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