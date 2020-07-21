شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 والفضة تسجل ذروة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها فى حوالى تسعة أعوام فى حين سجلت الفضة أعلى مستوى فى أربع سنوات، بعد أن أدى الارتفاع الكبير فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ونمو الآمال فى مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب فى المعاملات الفورية مرتفعا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس فى وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

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وقفزت الفضة 2.4 بالمئة إلى 19.76 دولارا للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملآذات الآمنة.