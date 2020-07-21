الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من آمال لقاح وتفاؤل بشأن صندوق انقاذ أوروبي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدت سوق الأسهم الأوروبية عن خسائرها الأولية لتغلق مرتفعة اليوم الاثنين بدعم من بيانات مشجعة عن بضعة لقاحات محتملة لفيروس كورونا وبعد أن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى إطار إتفاق بشأن صندوق للتعافي لتحفيز اقتصادات منطقة اليورو المنكوبة بالجائحة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.75 بالمئة بعد أن قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن زعماء الاتحاد لديهم الآن أساس لإتفاق بشأن صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو (858 مليار دولار) والميزانية القادمة للتكتل للأعوام 2021-2027 قيمتها حوالي 1.1 تريليون يورو.

وصعد مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.9 بالمئة بعد أن تعافي من كل خسائره التي مني بها عند الفتح عندما صعد اليورو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

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وجاءت أسهم شركات الرعاية الصحية في مقدمة الرابحين ليصعد مؤشر القطاع 1.2 بالمئة مع ظهور علامات على أن زعماء الدول الشمالية بالاتحاد الأوروبي مستعدون لحل وسط بشأن خطة التعافي بينما استمرت المحادثات في بروكسل ليوم رابع.