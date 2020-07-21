شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم المغربى: 12 مليون دولار الواردات السنوية من العدسات اللاصقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم المغربى رئيس الشعبة العامة للبصريات فى الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن حجم الواردات السنوية من العدسات اللاصقة يبلغ 12 مليون دولار وجميعها تستورد من كوريا الجنوبية ، فى حين أن العدسات اللاصقة المهربة تدخل بأضعاف هذا الرقم وجميعها من الصين ولابد من أخذ المزيد من الاحتياطات عند ارتدائها .

وأضاف المغربى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن عدد الأنواع التى يتم استيرادها من كوريا الجنوبية ما يقرب من 6 أنواع ورغم أزمة فيروس كورونا فى معظم دول العالم إلا أن الواردات لم تتراجع من احتياجات السوق المصرى من العدسات اللاصقة الطبية ، كما أن هناك وفرة فى المعروض لدى محال النظارات والعدسات الطبية ، لافتا إلى ضرورة تشديد الحملات الرقابية لمنع تداول العدسات فى أماكن غير مؤهلة طبيا مثل الصيدليات أو المضروبة التى تباع على الأرصفة مع الباعة الجائلين والتى تسبب خطرا كبيرا على صحة المواطنين وتصاب العين بأمراض كثيرة لا يستطيع مرتديها العلاج منها .

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وحذر رئيس الشعبة العامة للبصريات من ارتداء العدسات اللاصقة أثناء فترات الحر الشديد أو الجو المحمل بالأتربة أو المرتفع الرطوبة حيث أن دخول عوامل الجو غير المستقرة إلى العدسة يسبب قرحة فى العين وليس لها علاج ، ومن الأفضل ارتداء النظارات الطبية خلال فترات تقلب الجو خاصة وأن النظارات تبتعد عن تلامس العين بمقدار 11 إلى 13 مل ولا تسبب أى أمراض للعين.