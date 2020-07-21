شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 20-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 20-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 573.340 مليار جنيه.

إيقاف تداول 26 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 26 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية لحليج الأقطان، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اودن للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، القاهرة للخدمات التعليمية، الألومنيوم العربية، رواد السياحة-رواد، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، مجموعة عامر القابضة، مجموعة بورتو القابضة، المصرية للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الحديد والصلب المصرية، العبوات الطبية، السويس للأسمنت، راية القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 4.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 573.340 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 349.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.3 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.21%، والعرب على 6.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.33%.

Advertisements

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 30.9 مليون جنيه، 168 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 179 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 10380 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 1755 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12095 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 4005 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 1445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 2223 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 675 نقطة.

وصعدت أسهم 124 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 26 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

عامر جروب

أعلنت مجموعة عامر جروب، أن شركة عامر سوريا تدرس التظلم من الأمر الصادر من محكمة استئناف القاهرة برفض وضع الصيغة التنفيذية، وذلك بعد صدور حكم لصالح الشركة باستحقاقها مبلغ 39.9 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية اعتباراً من 11 أكتوبر عام 2014 وحتى تاريخ السداد الفعلي.