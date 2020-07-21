شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية وسط قيم تداول تتجاوز 8 مليارات ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.62% خاسراً 45.87 نقطة ليغلق عند مستوى 7377.36 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.78% خاسراً 647.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7669.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 419 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال.

وهبطت 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.15%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 3.09%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.07%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.03%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.86%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.69%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.21%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.16%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.89%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.85%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.94%.

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وقفز 26 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 6.91%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 6.79%، ثم سهم "صدق" بنسبة 4.43%، فيما تراجع 168 سهماً على رأسها سهم "تعليم ريت" بنسبة 3.05%، ثم سهم "جرير" بنسبة 2.28%، ثم سهم "ولاء" بنسبة 2.26%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 154 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول بسبب استقالة عضو مجلس الإدارة أريج عبدالعزيز المقبل –عضو غير مستقل ، وذلك اعتباراً من 21 مايو الماضي، ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:1-دانيل ليما (رئيس المجلس)2-هيثم فهد الراشد (عضو غير مستقل) 3-علي صالح علي العثيم (عضو مستقل) 4-طارق سعد التويجري (عضو مستقل) 5-عبدالرحمن ابراهيم المديميغ (عضو مستقل).