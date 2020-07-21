شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج ..كيف تحجز وحدة فى مشروعات الإسكان فى أقل من 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة تطرح وزارة الاسكان وحدات سكنية لفئة متوسطي الدخل بنظام التقسيط على 20 عام وبنظام التمويل العقارى ، وذلك لتوفير وحدات لأكبر فئة من المواطنين غير القادرين على سداد الأقساط على3 سنوات أو 5 سنوات ..وفى هذا التقرير نوضح لكم كيف تحجز وحدة سكنية فى أقل من 30 دقيقة وهي كالتالي ..

متي يتم طرح كراسات الشروط؟

بالفعل قام صندوق الاسكان الاجتماعى بطرح كراسات شروط سكن مصر ودار مصر وجنه على موقعه الإلكتروني .

الي متى يستمر سداد مقدمات الحجز؟

تبدا فترة التقديم وسداد مقدمات الحجز اعتبارا من اليوم الأحد وحتي يوم الأحد الموافق 20 اغسطس المقبل .

كم تصل مساحة الوحدات المطروحة ؟

تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، حيث تتراوح وحدات سكن مصر من 115 وحتي 118 متر مربع وكذلك الأمر تتراوح وحدات مشروعات دار مصر وجنه ما بين 100 متر وحتي 150 متر.

كم تتراوح أسعار الوحدات ؟ وهل تدخل تلك الوحدات فى نطاق مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري ؟

تبدأ أسعار الوحدات المطروحة من 364 ألف جنيه، وتصل لنحو مليون و600 الف، وتدخل تلك الوحدات في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8 % مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.

كم يبلغ عدد الوحدات المطروحة وعدد المدن التى تشملها الوحدات ؟

يبلغ عدد الوحدات المطروحة نحو 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بـ9 محافظات: وهي (القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، ضمن مشروعات (دار مصر – سكن مصر – JANNA)، حيث يتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصري، بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر)، ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 - 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع "JANNA"، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد)، كما يتم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة).

كيف يمكنني الحجز ؟

يمكنك حجز وحدة فى اقل من 30 دقيقه من خلال الخطوات التالية ..

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- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية .

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- بعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

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- يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت).

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- يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF).

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- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

وماذا عن مبالغ جدية الحجز؟

تبلغ 40 ألف جنيه بالنسبة لوحدات سكن مصر، و60 ألف جنيه لوحدات دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات JANNA، هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل.

وما هي وسائل سداد مقدمات الحجز؟

وسائل السداد تتمثل في التحويل بنظام : (ACH) عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب، أو سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX) عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعميـر والإسكان - فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب، أو تحويل داخلي من أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك، أو نقداً في أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان.

وماذا عن موعد الحجز؟

بعد حوالي 10 أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز، سيتم إتاحة فترة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من الأحد 30/8/2020 حتى الأحد 20/9/2020 لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، حيث يقوم بكتابة الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع.

وماذا بعد تخصيص الوحدة؟

يتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم اتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.