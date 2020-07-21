شكرا لقرائتكم خبر عن مين بيشتغل أكتر؟.. الفلاحون وعمال الفنادق والمطاعم الأعلى بساعات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2019، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من الإحصاءات المتعلقة بالتوظف والأجور وساعات العمل عام 2019.

ومن أهم المؤشرات، بلوغ متوسط ساعات العمل لعمال الفنادق والمطاعم "خدمات الغذاء والإقامة"، والفلاحين وعمال الزراعة نحو 57 ساعة عمل أسبوعية، وهو أعلى معدل ساعات عمل مسجل بين الأنشطة الاقتصادية عام 2019، بينما بلغ متوسط ساعات العمل لعمال إمدادات الكهرباء والغاز نحو 47 ساعة عمل أسبوعية، وهو أقل متوسط ساعات عمل مسجلة بين القطاعات الاقتصادية هي وعمال التشييد والبناء.



متوسط ساعات العمل

وضمت قائمة الوظائف كلا من:

عمال الفنون والإبداع والتسلية 52 ساعة

العاملون بقطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي 55 ساعة

العاملون في قطاع التعليم 55 ساعة

العاملون في الأنشطة الإدارية 56 ساعة

العاملون في النشاط العلمي والتقني المتخصص 48 ساعة

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العاملون في العقارات والتأجير 50 ساعة

العاملون في الوساطة المالية والتأمين 49 ساعة

العاملون في قطاع المعلومات والاتصالات 51 ساعة

عمال النقل والمخازن 54 ساعة

العاملون في تجارة الجملة والتجزئة 55 ساعة

عمال شبكات الصرف الصحي 50 ساعة

عمال المصانع "الصناعات التحويلية" 56 ساعة

العاملون في التعدين والمحاجر 56 ساعة

أنشطة الخدمات الأخرى 53 ساعة