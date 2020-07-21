شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 20 - 7 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 20-7-2020 مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، ومن بينها ما أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدراسة إمكانية تطبيق تجربة الاستعانة بمكاتب بريد متحركة خاصة في أوقات صرف المدفوعات والاستحقاقات المالية التى تتطلب تواجد كثيف من المواطنين بمكاتب البريد، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهي:

وزير الاتصالات: نشر مكاتب بريد متنقلة أيام صرف المعاشات تبدأ تجريبيا الشهر المقبل

تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إمكانية تطبيق تجربة الاستعانة بمكاتب بريد متحركة خاصة في أوقات صرف المدفوعات والاستحقاقات المالية التي تتطلب تواجد كثيف من المواطنين بمكاتب البريد.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلا: "ندرس الاستعانة بمكاتب بريد متحركة في أيام صرف المعاشات لمنع الازدحام والتكدس والتيسير على المستفيدين من عدم الوقوف بطوابير طويلة".

هيئة الاستثمار: نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المُصدرة للشركات 98.8%

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض تقرير بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها أكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو 2019، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بملف الاستثمار.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 573.340 مليار جنيه.

"الاتصالات" تتعاون مع "العربية للتصنيع" لإطلاق برنامج دبلومة في الذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع اتفاقية تعاون دولية بين الهيئة العربية للتصنيع، وكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA؛ بهدف اعداد مدربين وإطلاق برنامج دبلومة في مجال الذكاء الاصطناعي لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 261 سيارة ملاكى وميكروباص ونقل بـ46.2 مليون جنيه

افرجت الادارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفى خلال شهر يونيو 2020 عن 239 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة افراجا نهائيا للاستخدام الشخصي والتجارى، وعن 3 سیارات اعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة اجمالية 39 مليون و418 الف جنيه.

شعبة المستوردين: مبادرة تحفيز الاستهلاك سترفع المبيعات بنسبة 30%

قالت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المبادرة الرئاسية الخاصة بـ"تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي" جاءت في الوقت المناسب لكسر حالة الركود التي تعانيها الأسواق، وفقا لتصريحات المهندس متي بشاي عضو الشعبة.