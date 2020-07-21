شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة بمصر Dolato Gelateria تحتفل باليوم العالمى للشيكولاتة واليوم العالمى للجيلاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاشقو صانعة السعادة ( الشوكولا ) ليسوا بحاجة لتأكيد ان مذاقها يستطيع تغيير الحالة النفسية، وإضفاء لمسات من الرقة على قسوة حياة يومية روتينية بمجرد تذوقها. عاشقوها بالمليارات حول العالم ويأتي المواطن السويسري في مقدمة محبيها من حيث نصيب الفرد من استهلاك الشوكولا، يليه الألماني ثم الأيرلندي. أما في مصر فيصل متوسط استهلاك الفرد من الشوكولا 500 جرام سنويًا.. نحن لا نعقتد أن ذلك كافيًا بقدر حبنا لها. هل تعرف كم أنفق العالم على استهلاك الشوكولاته؟ تشير البيانات الدولية أن العالم أنفق 386 مليار دولار على استهلاك منتجات الشوكولاته والحلويات في عام 2017.





قبل أيام احتفلت Dolato Gelateria أشهر محل جيلاتو إيطالي بمصر باليوم العالمي للشوكولا وباليوم العالمى للجيلاتو..واستقبلت كل روادها كان بينهم نخبة من ألمع نجوم الفن والسينما والإعلام مثل الفنان كريم فهمى وحميد الشاعري والفنانة أيتن عامر وراندا البحيري وريم البارودي وأحمد حاتم والمذيعة سالى عبد السلام والمذيع خالد عليش والمذيعة شيما صابر. وقدمت Dolato عروضًا وخصومات لجميع روادها على مدى 4 أيام متتالية تليق بمحبتهم لصانعة السعادة وعشقهم للجيلاتو.









Dolato Gelateria هو المكان الذي يحقق لك حلمك بتغيير حالتك المزاجية للأفضل وهو أيضًا يتسم بأجواء تسودها الراحة والاستمتاع بتذوق الجيلاتو لكل رواده، فبمجرد تناولك لإحدى منتجات دولاتو المتفردة والممتازة ذات المكونات الطبيعية والمصنوعة بعناية ومنها الجيلاتو الطازج، الكوكيز، البراونيز الغنية وغيرها، مع مراعاة التنوع بين الابتكارات الجديدة والوصفات الأصيلة على حد سواء لن تجده في أي مكان سواه. ويمكنك أيضا الاستمتاع بتجربة المنتجات الخالية من زيوت النخيل المهدرجة ومن الجلوتين لبعض منتجات Dolato.







عالم الشوكولا متفرد خاص بمحبيه ، الذي امتد ليصل لصناعة السينما ليضفي لمحة أسطورية إلى رومانسيتها في سير الأحداث وتغيير مسار بعض من أشهر أفلام هوليود.. هل شاهدت فيلم Chocola من قبل؟ هو فيلم أنتج عام 2000 بطولة الممثل جوني ديب والممثلة جولييت بيونشي. ننصحك بمشاهدته بالإضافة إلى قائمة أفلام كانت الشوكولا هي المحرك الأساسي لأحداثها .

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وفى Dolato تأخذك الشوكولا إلى عالم من الخيال والسعادة يفوق إبداع الروايات والسينما. هل فكرت من قبل كيف تُصنع الشوكولاته؟ وكم حجم هذه الصناعة عالميًا؟ نحن سنجيبك.. نحو 106 مليار دولار حجم صناعة الشوكولاته عالميًا في عام 2017، تصل إلى 190 مليار دولار متوقعة في 2026.

إذا كنت تبحث عن مكان يأخذك إلى عالم السعادة وتغيير الحالة المزاجية للافضل فإننا نرحب بك في Dolato Gelateria أهلا بك في عالم من صنع خيالك تراه على أرض الواقع. في بداية يوليو احتفلنا بيوم الشوكولاتة العالمي، طبعا مع كل الإجراءات الإحترازية، ونشرنا السعادة في الأوقات الصعبة. لو فاتك الإحتفال ده، متقلقش خليك معانا واحتفل بيوم الأيس كريم العالمي لما تزورنا في فروعنا المختلفة في القاهرة والساحل الشمالي. القاهرة: ميد تاون مول القاهرة الجديدة بجوار الجامعة الأمريكية





الساحل الشمالي: في مراسي (كلوب هاوس) وهاسيندا (في الملعب) وغزالة باي (على الشاطئ)

سيدي عبد الرحمن: ستيلا دي ماري( بجوار سموكري)

وتليفونا طول الوقت متاح للطلبات على 15002