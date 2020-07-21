شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا: الاقتصاد البريطانى استعاد نصف فاقد الإنتاج الذى أثاره كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال آندى هولدين كبير الخبراء الاقتصاديين فى بنك إنجلترا المركزى، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد البريطانى استعاد نحو نصف الفاقد الهائل فى الإنتاج الذى حدث فى مارس وأبريل أثناء ذروة إجراءات العزل العام بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأبلغ هولدين أعضاء البرلمان البريطانى، "استعدنا ما يقرب من نصف فاقد النشاط البالغ حوالى 25 بالمئة الذى حدث فى مارس وأبريل، على مدار الفترة منذ ذلك الوقت".

وأضاف هولدين، أنه يعتقد أن الاقتصاد ينمو الآن بنسبة واحد فى المئة تقريبا فى الأسبوع، استنادا إلى مسوح للشركات وأرقام تقليدية بدرجة أقل مثل بيانات لحركة المرور والتنقل.

كان هولدين الوحيد من بين أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة، الذى عارض الشهر الماضى توسيع برنامج بنك إنجلترا لشراء الأصول.

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غير أنه قال، إن البطالة تتزايد بسرعة وربما تصل الآن إلى حوالى ستة بالمئة مقابل 3.9 بالمئة فى أحدث البيانات الرسمية.

وأضاف هولدين، أمام لجنة شؤون الخزانة بالبرلمان "كان هناك بعض الانقطاعات فى سلاسل التوريد المحلية والعالمية وهو ما رفع تكاليف بعض السلع والخدمات".

وأكد قلقه، من أن البطالة قد ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضى لأن الآثار الطويلة المدى لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 تقلل الطلب على عمال التجزئة والضيافة.