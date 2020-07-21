شكرا لقرائتكم خبر عن تباينت بورصات الخليج بجلسة الاثنين..و"دبي" تربح 110 ملايين درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.17% رابحاً 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2064.96 نقطة، وربح رأس المال السوقي 110 ملايين درهم ليغلق عند مستوى 293.06 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.17% رابحاً 2.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1293.42 نقطة، للمرة الأولى بعد تراجعها لأربع جلسات متتالية، وقفز مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.23% رابحاً 7.79 نقطة ليغلق عند مستوى 3459.200 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.41% خاسراً 17.28 نقطة ليغلق عند مستوى 4238.505 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.62% خاسراً 45.87 نقطة ليغلق عند مستوى 7377.36 نقطة، بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة دبى

تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% رابحاً 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2064.96 نقطة، وربح رأس المال السوقي 110 ملايين درهم ليغلق عند مستوى 293.06 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 195.8 مليون سهم محققة ما قيمته 197 مليون درهم من خلال تنفيذ 3546 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.13%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.73%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.67%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.42%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%.

وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.02%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 6.85%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 31.8 مليون ورقة بقيمة 29.2 مليون درهم، ثم سهم شركة إعمار العقارية.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% رابحاً 2.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1293.42 نقطة، للمرة الأولى بعد تراجعها لأربع جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 250.3 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.86% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.33% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.36%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%، فيما تراجع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.21%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسراً 2.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4990.52 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1% خاسراً 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5430.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحاً 3.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4121.79 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% رابحاً 11.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4111.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 71.7 مليون سهم بقيمة 15.9 مليون دينار كويتي عبر 4682 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.43%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%.

وجاء سهم شركة المصالح العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 29.82%، يليه سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 10%، ثم سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة 6.51%، فيما تصدر سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.50% ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 12.62%، ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 5.59%.

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بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% خاسراً 17.28 نقطة ليغلق عند مستوى 4238.505 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 595.979 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 76 مليون سهم، بقيمة 157.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1839 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.57%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.72%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 3.95%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 3.07%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة الشارقة للتأمين بنسبة 4.9%، ثم سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.24%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 1.49%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 37.2 مليون درهم.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.23% رابحاً 7.79 نقطة ليغلق عند مستوى 3459.200 نقطة، وبلغ حجم التداول 10 ملايين سهم بقيمة 1.9 مليون ريال عبر تنفيذ 365 صفقة لعدد 44 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 12 سهماً على رأسها سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 5.42%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 3.03%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.17%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "صندوق أمان للاستثمار العقاري" بنسبة 8%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 2.22%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 1.60%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.62% خاسراً 45.87 نقطة ليغلق عند مستوى 7377.36 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.78% خاسراً 647.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7669.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 419 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال.

وهبطت 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.15%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 3.09%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.07%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.03%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.86%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.69%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.21%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.16%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.89%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.85%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.94%.

وقفز 26 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 6.91%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 6.79%، ثم سهم "صدق" بنسبة 4.43%، فيما تراجع 168 سهماً على رأسها سهم "تعليم ريت" بنسبة 3.05%، ثم سهم "جرير" بنسبة 2.28%، ثم سهم "ولاء" بنسبة 2.26%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 154 مليون ريال سعودي.