شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يقلص بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ليسجل أدنى مستوى له في آخر جلساته عند 7,257.16، ليستند إلى دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً في نهاية التداولات، ليقلص البعض من خسائره المبكرة ليغلق على انخفاض بنسبة بلغت -0.62% بما يعادل -45.87 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ويظل شرطنا قائماً باختراقه أولاً لمستوى المقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
26
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
168
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عدد أسهم الشركات الثابتة
2
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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