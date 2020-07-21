شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يغلق عند مستوى قياسي للمرة الثامنة والعشرين في عام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين مدعومة بقطاعي الطاقة والتكنولوجيا فضلا عن تجدد التفاؤل بشأن لقاح واعد للوقاية من فيروس كورونا الأمر الذي ربما يعني قرب انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد العالمي للانتعاش والنمو.



وأعلنت شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أوكسفورد" أن لقاحهما المضاد لـ"كورونا" قد أسفرت تجاربه عن نتائج جيدا جدان وأشادت منظمة الصحة العالمية بهذه النتائج لكنها حذرت من المبالغة في التفاؤل وأن الأمر لا يزال يحتاج للوقت من أجل التأكد من فاعلية وأمان اللقاح.



وتتابع الأسواق عن كثب تدفق نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الأول ما بين تضارب في الأرباح والإيرادات بسبب أزمة كورونا.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.5% وأغلق عند 40.81 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 39.8 دولار.

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وصعد سعر "برنت" بنسبة 0.3% مغلقا عند 43.28 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 42.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 26681 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26765 نقطة وأقل مستوى عند 26504 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.5% (ما يعادل 264 نقطة) إلى 10767 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10784 نقطة وأقل مستوى عند 10488 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 3252 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3258 نقطة وأقل مستوى عند 3215 نقطة.