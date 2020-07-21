شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض بأكثر من 1% بفعل أحوال طقس إيجابية في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الإثنين بعد تقارير من وكالات الأرصاد الجوية تشير إلى تحسن أحوال الطقس الداعم لنمو ووفرة المحاصيل الزراعية خاصة في مناطق الوسط والغرب بالولايات المتحدة.



وشهدت الأيام القليلة الماضية تساقطاً غزيرا للامطار في ولايات الوسط والغرب الأمريكية مما يعني زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية في موسم الحصاد الجاري، ومن ثم الضغط على الأسعار.

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على النقيض، ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الإثنين للجلسة الخامسة على التوالي بعفل تجدد التفاؤل بشأن الطلب الصيني على السلع الزراعية الأمريكية بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



كانت الصين قد استوردت كميات من الذرة الأمريكية في الأسبوع الماضي بشكل كبير مما عزز التفاؤل بشأن التزام بكين بالاتفاق الذي يفرض عليها استيراد سلع زراعية من الولايات المتحدة بقيمة 36.5 مليار دولار ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.5% إلى 3.28 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 3.33 دولار وأقل سعر عند 3.26 دولار.