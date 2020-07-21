شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق عند أعلى مستوى في حوالي 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الإثنين وتجاوزت حاجز عشرين دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ حوالي أربع سنوات، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتتابع الأسواق عن كثب مدى ما وصلت إليه الجهود على صعيد مكافحة أزمة فيروس كورونا في مختللف الدول حول العالم.

Advertisements



لكن بيانات جامعة "جون هوبكينز" أكدت أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي عالمياً تجاوزت 14.5 مليون حالة في حين توفي ما يقرب من 600 ألف شخص.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 95.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.1 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.2% أو ما يعالد 43 سنتا وأغلق المعدن عند 20.192 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس/آب عام 2016، وسجل المعدن أعلى سعر في الجلسة عند 20.34 دولار في حين سجل أقل سعر عند 19.655 دولار.