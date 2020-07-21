شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الأدوية يستند لدعم مهم – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر قطاع الأدوية (TPBI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.09% بما يعادل -125.33 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,924.80، ليستند بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم المحوري 3,878.64، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,878.64، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 4,083.12 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,786.28 ومستوى المقاومة 4,083.12.
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