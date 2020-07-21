شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع البنوك يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط مؤشر قطاع البنوك (TBNI) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحاول المؤشر بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.21% بما يعادل -13.395 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 6,417.49. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 6,243.68، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6,753.00 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,243.68 ومستوى المقاومة 6,753.00.

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