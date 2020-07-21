شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار يظهر المزيد من العلامات الإيجابية رغم انخفاضه – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم استثمار (1030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.51% بما يعادل -0.20 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.68، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.68 ومستوى المقاومة 13.68.