شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة القابضة يستند لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة المملكة القابضة (4280) في آخر جلساته، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.29% بما يعادل -0.02 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 6.65، ليستهدف مستوى المقاومة 7.22.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.65 ومستوى المقاومة 7.00.
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