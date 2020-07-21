شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت السعودية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت السعودية (3030) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.18% بما يعادل -1.20 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 62.80، ليستهدف مستوى المقاومة

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.40 ومستوى المقاومة 57.00.