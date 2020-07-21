شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت اليمامة يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت اليمامة (3020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.71% بما يعادل -0.40 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 23.66، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 26.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.90 ومستوى المقاومة 23.66.