شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح موبايلي ترتفع 390% بالربع الثاني لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة اتحاد إتصالات "موبايلي"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 389.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 185 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 37.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 334 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 261 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى زيادة الإيرادات ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة ونمو قاعدة الألياف الضوئية.

وارتفعت الإيرادات إلى 3.6 مليار ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 3.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت مصاريف التمويل للربع الثاني من العام 2020 لتصل إلى 139 مليون ريال بالمقارنة مع 217 مليون ريال للربع الثاني من العام 2019 بانخفاض قدره 36.2%، نتيجة لجهود الشركة في تخفيض مصاريف التمويل وذلك بإعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة بنهاية العام 2019، إضافة إلى الانخفاض في معدل الفائدة.

وبلغ مصروف الزكاة للربع الثاني من العام 2020 نحو 17 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 16 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 315 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 105 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 130 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 67.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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