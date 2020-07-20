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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي في ظل متابعة التطورات بشأن فيروس كورونا ومدى التقدم المحرز على صعيد تطوير لقاح للوقاية منه.
كانت شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أوكسفورد" قد أعلنتا عن نتائج إيجابية لتجارب لقاح واعد مضاد لكورونا وسط توقعات بإتاحته في سبتمبر/أيلول المقبل.
وأشادت منظمة الصحة العالمية بالنتائج التي كشفت عنها الشركة والجامعة ببالممللكة المتحدةن لكنها حذرت من أن هذه النتائج لا تزال في طور التجارب والأمر يحتاج لمزيد من الوقت إلى حين التأكد من مدى أمان وفاعلية هذا اللقاح.
هذا، وقد كشفت بيانات حكومية يابانية عن أن الميزان التجاري في البلاد سجل عجزا قدره 0.42 تريليون ين من عجز بنحو 0.59 تريليون ين في مايو/أيار في حين توقع محللو تسجيل عجز تجاري قدره 0.33 تريليون ين.
وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام العملة اليابانية بحلول الساعة 21:40 بتوقيت جرينتش عند 107.2 ين، وسجل أعلى سعر عند 107.2 وأقل سعر عند 107.1 ين.
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