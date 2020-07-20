شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع مسجلا اعلى مستوى في نحو 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الإثنين إلى أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة تطورات فيروس "كورونا".



ولم يتأثر الذهب والمعادن النفيسة كثيرا بالأنباء الإيجابية التي صدرت يوم الإثنين بشأن لقاح واعد للوقاية من فيروس كورونا أعلنت نتائج شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد".

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وارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم إلى حوالي 14.5 مليون حالة بينما توفي أكثر من 600 ألف شخص جراء إصابتهم بالمرض.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 95.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.1 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4% إلى 1817.40 دولار للأوقية، وهو الإغلاق الأعلى منذ الثامن من يوليو/تموز، وسجل المعدن النفيس اعلى سعر اليوم عند 1823.4 دولار وأقل سعر عند 1806.6 دولار.