شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع قليلاً مع متابعة تداعيات أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو طفيف في ظل المتابعة الدقيقة لتطورات أزمة فيروس "كورونا على الصعيدين الأمريكي والعالمي.



وأعلنت جامعة أوكسفورد وشركة "أسترازينيكا" أن التجارب النهائية للقاحها الواعد المضاد لفيروس "كورونا" جيدة جدا وأن اللقاح نتج عنه أجساما مضادة داخل من حقنوا به.

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وأشاد منظمة الصحة العالمية بهذه النتائح قائلا إن لقاح جامعة اوكسفورد جيد جدا ونتائجه إيجابية، لكن يجب الحذر لأن الأمر يحتاج للمزيد من الوقت والتجارب إلى حين ثبوت فاعليته وأمان استخدامه.



من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه ابتداء من يوم الثلاثاء، سيحضر الموجز اليومي للإعلان عن حجم جهود مكافحة فيروس "كورونا"، وذلك بعد شهرين من التغيب عنه.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 95.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.1 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.