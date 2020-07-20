وزير الإسكان يدشن مشروع تاج المصيف في الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الإسكان، ماجد الحقيل، مشروع إسكان «تاج المصيف» في محافظة الطائف، والذي يضم 556 وحدة سكنية من نوع فيلا، عبر الاتصال المرئي أمس، إذ يعد المشروع من بين المشروعات التي تحت الإنشاء ويوفرها برنامج «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال «إن تدشين هذا المشروع يأتي امتدادا للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، إذ أثمرت الشراكة عن ضخ مشاريع متكاملة تتوزع في جميع مناطق المملكة.

وعلى مستوى محافظة الطائف فهناك 3 مشاريع متنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين، توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية متنوعة النماذج والتصاميم وبأسعار مناسبة، ومن بينها هذا المشروع المميز (تاج المصيف)، ويمكن حجزها عبر موقع وتطبيق سكني أو مراكز المبيعات، وأيضا في إطار حرصنا على تلبية جميع الرغبات، وهناك نحو 13 ألف أرض ضمن مخططات متكاملة البنية التحتية على مستوى الطائف، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخيارات الأخرى مثل البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة».

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ونوه إلى أن برنامج «سكني» يعمل على توفير الخيارات والحلول المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر تطبيق سكني، إضافة إلى الخدمات الإضافية مثل الاستحقاق الفوري وإمكانية الحجز وإصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة ألفاف للتطوير العقاري (الشركة المطورة للمشروع) مسعود آل حيدر، أن المشروع يمثل نموذجا من نماذج الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص في إطار خدمة المواطنين وتوفير المسكن الملائم لهم، مقدما الشكر والتقدير لوزارة الإسكان على جهودها وتفعيلها لدور القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في التنمية.

فيما بين الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور تركي آل حيدر، أن المشروع يقع في حي الرحاب ويمتد على أكثر من 400 ألف م2، ويبعد 10 دقائق عن جامعة الطائف ومستشفى الملك سلمان الجديد، و15 دقيقة عن المطار .