شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع أسعار النقل يقفز بأرباح البحري 1569% في الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفز صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بنسبة 1569% في الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى 761 مليون ريال مقابل 45.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان لها أمس على موقع تداول، الارتفاع في أرباحها إلى ارتفاع العوائد من قطاعات تشغيلية مدعومة عدة بشكل رئيسي بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل، إضافة لزيادة عمليات النقل خلال الربع الثاني من السنة.

وبحسب نتائج الشركة المالية بلغ الربح التشغيلي 915 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 204 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 348%. فيما إجمالي الربح بلغ 963 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 240 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 301%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول 1.2 مليار ريال، مقابل 225 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 425%.