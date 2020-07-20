700 مليون لتشييد الطرق والجسور في القدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة القدية للاستثمار عقدا مع شركة وطنية قيمته 700 مليون ريال، لتشييد مصارف مياه الأمطار والطرق والجسور بالمشروع خلال مدة ثلاث سنوات، حيث تواصل القدية جهودها لتحقيق أهدافها الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد مسبقا بالرغم من التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية لانتشار جائحة كورونا كوفيد - 19.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر: «إنه بالرغم من الظروف غير المسبوقة منذ مطلع العام الحالي 2020، نجحت القدية في الحفاظ على وتيرة عملها المعتاد دون التأثر بهذه الجائحة العالمية، حيث وقعت عقد التشييد الرئيس الثاني لهذا العام، الذي يعد إنجازا جديدا في مسيرتها لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن هذه الطرق والجسور ومصارف مياه الأمطار ستوفر سهولة الوصول إلى جميع مرافق ووجهات القدية بالهضبة السفلى، ما يتيح نقل مواد البناء والمعدات إلى مواقع التطوير المختلفة بالمشروع.

ويتضمن العقد الذي تم توقيعه مع شركة شبه الجزيرة للمقاولات (ساجكو)، تشييد 45 كم من الطرق وسبعة جسور وتقاطعات على مستويات مختلفة تتيح الوصول من الطريق السريع الرئيس إلى منطقة المنتجعات بالقدية ومرافقها المختلفة، وتمر هذه الطرق والجسور باتجاه منطقة الحركة والتشويق التي تضم مرافق سباق السيارات عالمية المستوى، ثم إلى مجمع الجولف والفروسية الذي يضم ملاعب كبيرة للبطولات العالمية، نهاية بالمناطق والمرافق السكنية.

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وستقوم شركة ساجكو بأعمال حفريات يصل حجمها إلى 6,5 ملايين متر مكعب من التربة مع إضافة ما يزيد عن 80 ألف متر مكعب من الخرسانة لإنشاءات الجسور، فضلا عن 1,2 مليون متر مربع من الأسفلت لتمهيد الطرق.

وقد بدأ العمل في الطرق والجسور بالمشروع خلال الشهر الحالي، ومن المقرر أن ينتهي بالكامل في منتصف مايو من عام 2023 حيث يشارك لتحقيق ذلك فريق مكون من 1000 مهندس وفني وعامل في المشروع.

عقد لتشييد طرق وجسور بمشروع القدية

قيمته 700 مليون ريال

مدة العقد 3 سنوات

بدء العمل يوليو 2020

الانتهاء مايو 2023

فريق العمل 1000 مهندس وفني وعامل

يتضمن العقد: