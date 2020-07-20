الخريف: مستقبل الصناعة سيوفر فرصا واعدة للسعوديين

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وبين أن مستقبل الصناعة والتطورات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، ستوفر فرصا واعدة للسعوديين في عدد من القطاعات، مشددا على أن استغلال هذه التكنولوجيا بالشكل الأمثل سيجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية للجيل الجديد من الجنسين.
وأوضح خلال مشاركته بجلسة نقاش بعنوان «فرص الاستثمار في قطاع الصناعة والتعدين في المملكة العربية السعودية» ضمن منتدى بي إم جي الاقتصادي الافتراضي، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يعمل على تطوير القطاعات الأربعة التي تعد قطاعات مترابطة: الصناعة، التعدين، القطاع اللوجستي، الطاقة، وتحديد ودراسة احتياجات المستثمر في هذه القطاعات.
وأشار إلى أن الصندوق الصناعي يعد من أهم الأمثلة لدعم تطوير هذه القطاعات، إضافة لكونه أحد أهم الجهات التي طورت القيادات السعودية في هذا المجال، وذلك بعد زيادته لمعدل التمويل وتوسيع تركيزه ليشمل قطاعات التعدين، والخدمات اللوجستية والطاقة.
وأبان الخريف أن رؤية المملكة 2030 وضعت من بين أهدافها زيادة الصادرات السعودية من خلال تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي، الذي يعد أداة لدعم الصادرات للدخول للأسواق الجديدة ودعم المستثمرين لتقليل نسبة المخاطرة المرتبطة بعملية التصدير.
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