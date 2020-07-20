الاقتصاد

إطلاق خدمة تسهل التحقق من استحقاق الضريبة المضافة للعقار

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة «ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد» بالتعاون مع وزارة العدل، التي تستهدف ملاك العقار من الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك استمرارا لجهود التحول الرقمي، والتكامل بين الأجهزة الحكومية.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن الخدمة تهدف إلى التسهيل على البائعين من الأفراد لمعرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلا عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.

وتأتي خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد امتدادا لجهود الهيئة في إطار زيادة الامتثال الضريبي بين ملاك العقار الأفراد في المملكة، بما يجنبهم فرض غرامات التهرب الضريبي.

الأهداف

  • معرفة مدى خضوع البائعين للضريبة أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها
  • توضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ
  • أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها
  • إتاحة إمكانية التعديل على الإقرارات
  • زيادة الامتثال الضريبي بين ملاك العقار الأفراد في المملكة
  • تجنيب ملاك العقارات فرض غرامات التهرب الضريبي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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