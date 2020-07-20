شكرا لقرائتكم خبر إطلاق خدمة تسهل التحقق من استحقاق الضريبة المضافة للعقار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة «ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد» بالتعاون مع وزارة العدل، التي تستهدف ملاك العقار من الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك استمرارا لجهود التحول الرقمي، والتكامل بين الأجهزة الحكومية.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن الخدمة تهدف إلى التسهيل على البائعين من الأفراد لمعرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلا عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.

وتأتي خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد امتدادا لجهود الهيئة في إطار زيادة الامتثال الضريبي بين ملاك العقار الأفراد في المملكة، بما يجنبهم فرض غرامات التهرب الضريبي.

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