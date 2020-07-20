إطلاق خدمة تسهل التحقق من استحقاق الضريبة المضافة للعقار

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وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن الخدمة تهدف إلى التسهيل على البائعين من الأفراد لمعرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلا عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.
وتأتي خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد امتدادا لجهود الهيئة في إطار زيادة الامتثال الضريبي بين ملاك العقار الأفراد في المملكة، بما يجنبهم فرض غرامات التهرب الضريبي.
الأهداف
- معرفة مدى خضوع البائعين للضريبة أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها
- توضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ
- أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها
- إتاحة إمكانية التعديل على الإقرارات
- زيادة الامتثال الضريبي بين ملاك العقار الأفراد في المملكة
- تجنيب ملاك العقارات فرض غرامات التهرب الضريبي
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