6 إجراءات يجب مراعاتها عند الإفراغ الالكتروني للعقار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة العدل أهمية اتباع الإجراءات الميسرة لخدمة الإفراغ الالكتروني، منوهة بضرورة مراعاة 6 إجراءات عند عملية الإفراغ الالكتروني عبر بوابة ناجز Najiz.sa، لضمان نجاحها واكتمال عملية نقل الملكية آليا دون عوائق.

وأوضحت وزارة العدل أن تلك الشروط تتمثل في تحويل كامل مبلغ الصفقة مباشرة، وعدم تجزئة الحوالات حتى لا تفشل العملية، مشددة على ضرورة مراعاة أن الخدمة لا تتم دون تسلم كامل الحوالة، وسترفض أي حوالة غير مكتملة؛ وذلك لتفادي تحويل مبالغ زائدة عن الصفقة.

وبينت أنه يمكن للمستفيد (المشتري)، التواصل مع المصرف أو البنك الخاص به لطلب صلاحية رفع الحد الأعلى للحوالات اليومية حتى يتمكن من تحويل كامل المبلغ الكترونيا، كما أن الخدمة لا تقبل إيداع النقد ولا الشيكات، بل تقبل فقط الحوالات الالكترونية؛ وذلك لضمان إعادة المبالغ آليا لأصحابها في حال عدم إتمام التحويل الكامل للمبلغ وانتهاء فترة الانتظار المحددة بـ10 أيام عمل من موافقة المشتري على طلب الإفراغ.

وأن تحول بعد الموافقة مباشرة وعدم الانتظار لنهاية الفترة حتى لا تتأخر الحوالة لأي سبب.

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وشددت الوزارة على ضرورة تحويل المستفيد من حساب مرتبط بهويته لضمان إعادة المبالغ له في حال حدوث أي تعثر لاستقبال الحوالة، وعلى المالك (البائع) عدم إضافة ضريبة القيمة المضافة في إجمالي المبايعة، وذلك لأن المبلغ المسجل في العملية سيعد مبلغ المبايعة كاملا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمشتري طلب استعادة المبلغ عند عدم اكتمال العملية لأي سبب، من خلال إرسال بريد الكتروني إلى: 1950moj.gov.sa وتوفير البيانات التالية: رقم الطلب الصادر من الخدمة، تاريخ التحويل (يوم - شهر - سنة)، توقيت التحويل (دقيقة: ساعة ص/م)، الرقم المرجعي الصادر من البنك لعملية التحويل، رقم هوية المشتري، اسم المشتري (باللغتين كما هو مسجل لدى البنك)، مبلغ العملية، رقم الحساب الوسيط الذي جرى التحويل إليه، رقم الجوال.

يذكر أن خدمة الإفراغ الالكتروني التي وجه بإطلاقها أخيرا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، تجري وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل.

تحويل كامل مبلغ الصفقة مباشرة، وعدم تجزئة الحوالات حتى لا تفشل العملية

التواصل مع البنك لطلب صلاحية رفع الحد الأعلى للحوالات اليومية لضمان تحويل كامل المبلغ الكترونيا

الخدمة لا تقبل إيداع النقد ولا الشيكات بل تقبل فقط الحوالات الالكترونية.

تحويل المستفيد من حساب مرتبط بهويته لضمان إعادة المبالغ له في حال حدوث أي تعثر لاستقبال الحوالة

على البائع عدم إضافة الضريبة المضافة في إجمالي المبايعة لأن المبلغ المسجل يعتبر مبلغ المبايعة بالكامل

تحول الحوالات الالكترونية بعد موافقة المشتري مباشرة وعدم الانتظار لنهاية الفترة حتى لا تتأخر الحوالة لأي سبب

9 بيانات يجب توفرها لاستعادة المبلغ: