وزارة التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت بصاحب مؤسسة تختص في تجارة القهوة والعطارة بمدينة حائل بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، وثبوت قيام العاملين لدى المنشأة بتعبئة منتجات القهوة والعسل دون ترخيص ودون بيانات تجارية، وعرض كريمات مقلدة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما ضبطت ملصقات مطبوعة توضع على العبوات وتستخدم في أعمال الغش. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالف والسجن لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

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