شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى الارتفاع و"برنت" يصعد بعد 3 جلستين من التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين متخلصة من خسائرها السابقة بعد جلستين من الهبوط في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ترقب التطورات بشأن "كورونا".



وكانت لجنة فنية تابعة لمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا قد أعلنت الأسبوع الماضي قرارها بزيادة الإنتاج من النفط بداية من أغسطس/آب المقبل.



وكانت "أوبك+" قد أقرت خفضا للإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا بداية من الأول من مايو/أيار حتى نهاية يوليو/تموز، لكن بداية من الشهر المقبل، سيتم خفض الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 95.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 96.1 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 40.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 39.8 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 0.4% إلى 43.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 42.3 دولار.