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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع رغم عودة قيود الإغلاق والعزل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من عودة قيود الإغلاق والعزل العام ولو بشكل جزئي في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".
وأعلنت الحكومة الأسترالية تشديد بعض القيود والإغلاق على بعض الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية في البلاد في ظل ارتفاع عدد الإصابات مرة أخرى بفيروس "كورونا".
وتخشى أستراليا عودة الإغلاق بسبب موجة ثانية محتملة من الإصابات ربما تدفع الناتج المحلي الإجمالي تحت براثن الركود.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات على مستوى العالم إلى أكثر من 14 مليون حالة إصابة في حين توفي أكثر من 600 ألف شخص بالفيروس التاجي.
واكد رئيس البنك المركزي "ستيفن بولوز" على عدم اليقين السائد بشأن تعافي الاقتصاد المحلي من آثار جائحة كورونا.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7006، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7017 في حين سجل أقل سعر عند 0.6973.
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