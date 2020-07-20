شكرا لقرائتكم خبر عن أبومعطي للمكتبات تُجدد تسهيلات مصرفية بقيمة 45 مليون ريال مع سامبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع بنك سامبا.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن قيمة التسهيلات تبلغ 45 مليون ريال، علماً بأن التمويل لمدة سنة.

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وبحسب البيان، تتمثل الضمانات المقدمة مقابل التمويل في سند لأمر من الشركة، بهدف تمويل رأس المال العامل، علماً بأنه لايوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.8 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 18.2 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض مبيعات قطاع الأحبار وإغلاق بعض معارض الجملة والتجزئة من تاريخ 16 مارس 2020، بسبب فيروس كورونا بالإضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية نتيجة افتتاح فروع جديدة للشركة فى قطاع التجزئة، كما انخفضت الإيرادات الأخرى الناتجة عن انخفاض ايراد التأجير.