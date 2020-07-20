شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح البحري تقفز 1569% خلال الربع الثاني لزيادة عوائد قطاعات التشغيل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الثانوية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 1569% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 760.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 45.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 915.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 204.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بشكل رئيسي بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل بالإضافة لزيادة عمليات النقل خلال الربع الثاني من السنة.
وارتفعت الإيرادات إلى 3.5 مليار ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 1.2 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 224.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 419.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 179.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
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