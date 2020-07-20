شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب لأعلى سعر فى تاريخه وعيار 21 يسجل 808 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين، بقيمة 4 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة 808 جنيها للجرام لأول مرة بتاريخ تسعير المعدن النفيس فى مصر.

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 18 : 692.55 جنيه

عيار 21 : 808 جنيها

عيار 24 : 923.40 جنيه

الجنيه الذهب : 6464 جنيها

السعر العالمي : 1815 دولار

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين لترسخ أقدامها فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم نفسيا، إذ تعززت جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال تنامي إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم، لكن صعود الدولار كبح المكاسب، لكن الأسعار أخذت فى الصعود مساء اليوم لتسجل 1815 دولار

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وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1808.92 دولار للأوقية. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1809.50 دولار، دون تغير يذكر.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، ”ثمة مؤشرات فنية على أن الدولار الأمريكي قد يرتفع وربما لهذا السبب نرى المتعاملين في سوق الذهب يرفعون الغطاء عن السعر في الوقت الحالي“.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، وهو ما يزيد تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.

ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2008.01 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 836.91 دولار، بينما استقرت الفضة دون تغير عند 19.32 دولار.