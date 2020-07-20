شكرا لقرائتكم خبر عن هاليبرتون تسجل ثالث خسارة فصلية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل عملاق خدمات الحقول النفطية هاليبرتون، ثالث خسائره الفصلية على التوالى مع تجنيبه 2.1 مليار دولار لتكاليف انخفاض القيمة وسط هبوط فى أسعار النفط، وانهيار فى أعمال الحفر لزبائه فى أمريكا الشمالية.

وهوى الطلب، على خدمات الحفر التى تقدمها هاليبرتون ومنافسون مثل شلمبرجير وبيكر هيوز بعد انهيار أسعار النفط فى مارس آذار. ويجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكى اليوم حول 40 دولارا للبرميل، وهو الحد الأدنى الذى يحتاجه معظمم المنتجين لتحقيق أرباح.

وأعلنت الشركة، التى مقرها هيوستون عن خسارة فصلية قدرها 1.7 مليار دولار، أو 1.91 دولار للسهم، فى الربع الثانى مقارنة مع ربح بلغ 75 مليون دولار، أو 9 سنتات للسهم، قبل عام.

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وصعد سهم الشركة سبعة بالمئة إلى 14.00 دولارا بحلول الساعة 1445 بتوقيت جرينتش مع إشادة محللين بتدفق أكبر للسيولة النقدية لدى الشركة وخفض كبير فى التكاليف.

وخفضت هاليبرتون، توزيعات الأرباح الفصلية بنسبة 75 بالمئة وقلصت توقعات الانفاق الرأسمالى إلى 800 مليون دولار وقوتها العاملة والمدفوعات لكبار المديرين التنفيذيين. وقطعت الشركة شوطا يصل إلى حوالى 75 بالمئة نحو تحقيق مستوى مستهدف لتخفيضات التكاليف على أساس سنوى قدره مليار دولار.