ستاندرد اند بورز وداو يفتحان على استقرار مع تزايد إصابات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو دون تغير يذكر اليوم الاثنين حيث كبحت المخاوف حيال قفزة في حالات كوفيد-19 الشهية للمخاطرة، بينما يأمل المستثمرون في مزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد العالمي المكروب. وتراجع داو 11.66 نقطة بما يعادل 0.04 بالمئة ليفتح على 26660.29 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 0.44 نقطة أو 0.01 بالمئة ليسجل 3224.29 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 22.83 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 10526.02 نقطة.

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