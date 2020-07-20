شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط متابعة من جانب الأسواق لأحدث المستجدات لأزمة فيروس "كورونا" من ناحية ونتائج أعمال الشركات من ناحية أخرى.



ومن المنتظر هذا الأسبوع إعلان عدد من الشركات أبرزها "تويتر" و"مايكروسوفت" و"كوكاكولا" عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني.

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من ناحية أخرى، تجاوز عدد المصابين عالمياً بالمرض نحو 14 مليون حالة في حين توفي أكثر من 600 ألف شخص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.



هذا، وتتسابق العديد من الدول والشركات في صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية من أجل تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" حيث أعلنت شركة "أسترا زينيكا" أن تجارب لقاحها إيجابية وجيدة جدا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 26603 نقاط، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 10613 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3232 نقطة.