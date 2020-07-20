الاقتصاد

تباين في أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط متابعة من جانب الأسواق لأحدث المستجدات لأزمة فيروس "" من ناحية ونتائج أعمال الشركات من ناحية أخرى.


ومن المنتظر هذا الأسبوع إعلان عدد من الشركات أبرزها "تويتر" و"مايكروسوفت" و"كوكاكولا" عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني.

Advertisements


من ناحية أخرى، تجاوز عدد المصابين عالمياً بالمرض نحو 14 مليون حالة في حين توفي أكثر من 600 ألف شخص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.


هذا، وتتسابق العديد من الدول والشركات في صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية من أجل تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" حيث أعلنت شركة "أسترا زينيكا" أن تجارب لقاحها إيجابية وجيدة جدا.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 26603 نقاط، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 10613 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3232 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تباين في أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا