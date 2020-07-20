شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع قليلاً بالتزامن مع الضغط على الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ضغوط على الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن متابعة التطورات بشأن فيروس كورونا.



وتجاوز عدد المصابين عالمياً بالمرض نحو 14 مليون حالة في حين توفي أكثر من 600 ألف شخص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش عند مستوى 95.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.1 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.

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وكانن النحاس قد تلقى دعما في الآونة الأخيرة من أنباء عن إضراب محتمل في مناجم للمعدن الصناعي في تشيلي التي تعد أكبر منتجد للنحاس على مستوى العالم.



ومن شأن هذا الإضراب تقييد الإنتاج والإمدادات من المعدن الأحمر في الأسواق العالمية مما دفع الأسعار مؤخرا نحو الارتفاع.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2.90 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.91 دولار وأقل سعر عند 2.88 دولار.