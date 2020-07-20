الأسهم الصينية تقفز 3%.. وأنظار أسواق أوروبا على محادثات «التعافي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين، متأثرة بالأداء الضعيف للقطاعات المرتبطة بحركة الدورة الاقتصادية وسط تصاعد في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم، حيث تراجع مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.5%، في الوقت الذي قفزت فيه العملة الموحدة إلى ذروة أربعة أشهر، بينما يبدي المستثمرون تفاؤلاً حذراً حيال محادثات صندوق التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

ويحرز قادة الاتحاد الأوروبي تقدماً بعد سجال لثلاثة أيام بخصوص خطة لإنعاش اقتصاداتهم التي عصفت بها جائحة «كوفيد-19»، لكن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته حذر من أن المباحثات ما زالت تواجه خطر الانهيار.

ونزل المؤشر الأوسع نطاقاً للأسهم الأوروبية 0.5% أيضاً، في حين استمر الأداء الضعيف بالأسواق الآسيوية وسط تزايد إصابات فيروس كورونا في دول عديدة. وانخفض مؤشر قطاع السفر والترفيه الأوروبي 2.2%، متصدراًَ خسائر القطاعات في القارة، في حين تراجعت أسهم شركات النفط والغاز وصناع السيارات والبنوك أكثر من واحد في المئة.

وتراجع سهم «جوليوس باير» السويسرية لإدارة الثروات 5.5% بعدما أعلنت الشركة عن تراجع حجم الأصول تحت الإدارة 6% في الأشهر الستة حتى يونيو/ حزيران عنه في نهاية 2019.

وفي آسيا، عوضت أسهم اليابان خسائرها المبكرة وأغلقت مرتفعة، الاثنين، وسط توقعات بأن يشتري البنك المركزي أسهم صناديق مؤشرات م،ما عوض أثر البيانات الضعيفة التي أظهرت تراجع صادرات البلاد بنسبة في خانة العشرات.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي على ارتفاع 0.09% عند 22717.48 نقطة، معوضاً خسائر التعاملات المبكرة. وارتفع 114 سهماً على المؤشر، مقابل تراجع 105 أسهم.

وتوقع المتعاملون مشتريات من البنك المركزي لدعم الأسهم بعد أداء ضعيف في الجلسة الصباحية.

وأظهرت البيانات الرسمية تهاوي صادرات اليابان 26.2% في يونيو/ حزيران، ما فاق توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» لهبوط بنسبة 24.9%.

وكان أداء شركات صناعة السيارات التي تعتمد على التصدير ضعيفاً إذ أظهرت البيانات انخفاضاً سنوياً كبيراً لصادرات السيارات إلى الولايات المتحدة.

ونزل سهم سوزوكي موتور 3.64% ونيسان موتور 3% وميتسوبيشي موتورز 1.77%.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2% إلى 1577.03 نقطة.

كما ارتفعت الأسهم الصينية بنحو 3% في ختام تعاملات، أمس الاثنين، بقيادة مكاسب القطاع المالي بعد قرار البنك المركزي في البلاد، وزيادة تدابير الدعم للسوق.

واستفادت الأسواق المالية في الصين من قرارات الجهات التنظيمية في البلاد، حيث قاد المكاسب قفزة بنحو 4.5% في مؤشر أسهم الشركات المالية.

وتحرك المنظمون في الصين لتعزيز السوق من خلال رفع الحد الأقصى المتاح لشركات التأمين للاستثمار في سوق الأسهم، إضافة إلى تشجيع عمليات الدمج والاستحواذ بين شركات السمسرة، وصناديق الاستثمار المشتركة.

ومن شأن القرار أن يعمل على توفير مزيد من الدعم طويل الآجل للسوق، من خلال السماح لصناديق استثمارية بمزيد من عمليات الشراء في الأسهم.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر «شنجهاي» المركب بأكثر من 3.1% ليصل إلى 3314.1 نقطة.

كما زاد مؤشر «سي.إس.آي 300» للأسهم الصينية بنحو 2.9% مسجلاً 4680.3 نقطة، في حين تراجع «هانج سينج» للأسهم في هونج كونج بأكثر من 0.1% ليغلق عند 25058 نقطة.