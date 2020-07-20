الصايغ: الإمارات قادرة على تحمّل تقلبات السوق والتحديات

قال أحمد علي الصايغ وزير دولة، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «لطالما كان اقتصاد الإمارات تنافسياً ومرناً، ومبنياً على أسس متينة وعلاقات دولية قوية، ما جعل الإمارات قادرة على تحمل تقلبات السوق، ومواجهة التحديات. ولا تزال الدولة وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي حول العالم نتيجة انتشار جائحة «كوفيد-19». فقد ركزت الإمارات، خلال هذه الأزمة، على حماية شعبها، ودعم الصناعات والشركات، والحفاظ على الاقتصاد من خلال إطلاق العديد من حزم التحفيز ودعم الأعمال وتعزيز علاقاتها التجارية الخارجية والتعاون مع الشركاء لاستقطاب المزيد من الأعمال الجديدة والاستثمارات والفرص التجارية، بما يعزز البيئة الاقتصادية المفتوحة».

وتماشياً مع جهود إمارة أبوظبي لتسهيل الأنشطة التجارية وتحفيز النمو في الإمارة، أطلق سوق أبوظبي العالمي حزم دعم الأعمال لمواجهة التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، والموجهة إلى الشركات المسجلة لديه. وتأتي هذه الحزم بهدف مواجهة الآثار السلبية التي قد تؤثر في مجتمع الأعمال في المنطقة المالية الحرة في جزيرة المارية. وتأتي هذه الخطوة مكملة لخطط الدعم الشامل التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها.

وقال: «نحن واثقون من أن اقتصاد الإمارات وأبوظبي سيظل قوياً، ومستداماً، بفضل إجراءاتها الاحتياطية لدعم قطاع الأعمال واستعداداتها المالية، واستمرار جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز استراتيجية الابتكار المالي في الدولة. بدوره سيواصل السوق التنسيق والعمل بشكل وثيق مع حكومة أبوظبي لتوفير منصة متكاملة تسهم في تعزيز معدلات النمو في القطاع الاقتصادي والمالي».

وأضاف الصايغ: «لقد تمكن سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من تعزيز دوره كمركز مالي دولي يدير أصولاً بقيمة 29 مليار دولار اعتباراً من عام 2019. وقد شهد السوق العام الفائت إطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات، بما في ذلك لوائح تنظيمية جديدة ومنصات التمويل المستدام، إلى جانب السياسات الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وبناء بيئة عمل مستدامة للتكنولوجيا».

وأكد الصايغ: «إنه ليسعدنا استمرار تعزيز العلاقات بين الإمارات والصين على أسس الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر. وفي هذا الإطار، كنا افتتحنا أول مكتب تمثيلي لسوق أبوظبي العالمي في بكين في مايو/ أيار 2018، بما يدعم علاقات التعاون الاقتصادية والتنظيمية بين أبوظبي والحكومة الصينية ويعزز جهود مبادرة الحزام والطريق بشكل عام».