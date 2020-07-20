الأسعار الجاذبة تقود أسهم العقار إلى مكاسب جماعية.. سوق دبي +0.17% و"أبوظبي" -0.4%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

شهدت أسهم العقار صعوداً جماعياً في جلسة تداولات الإثنين، في ظل وصول العديد منها إلى مستويات سعرية متدنية، على الرغم من استمرار التداولات الحذرة عموماً، وبقاء مؤشرات الأسواق تسير في اتجاهات أفقية مع ارتفاع سوق دبي 0.17%، وتراجع «أبوظبي» 0.4%، وسط ضغوط على بعض أسهم البنوك.

واستقطب قطاع العقار 30% من إجمالي سيولة الأسواق، فيما واصل «أرابتك» التربع على عرش التداولات في سوق دبي وارتفع 6.85%، كما صعد «إعمار العقارية» 2.67%، و«إعمار للتطوير» 1.42%، و«إعمار مولز» 2.14%، و«الاتحاد العقارية» 0.71%، و«داماك» 0.11%.

وفي سوق أبوظبي ارتفع «الدار» 1.74%، مع استقطابه 16.6 مليون درهم، محتلاً بذلك المركز الرابع في ترتيب السيولة بسوق أبوظبي، كما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.28%.

وجاء السهمان في مقدمة الأسهم الأكثر جذباً للشراء الأجنبي، وكذا «إعمار العقارية» و«أرابتك»، إلى جانب «أمان» و«دانة غاز»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار مولز» و«أبوظبي الأول» و«أملاك للتمويل».

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 355 مليون درهم، منها 197 مليون درهم في دبي، و158 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 271.8 مليون سهم، توزعت بواقع 195.8 مليون سهم في دبي، و76 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 16 شركة، عن طريق تنفيذ 5385 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.17% إلى مستوى 2064.96 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والنقل والخدمات والسلع والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 2.13% مع ارتفاع جماعي لأسهم شركات القطاع. وصعد قطاع النقل 1.67% نتيجة صعود «أرامكس» 2.67%، و«الخليج للملاحة» 7.02%، فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير.

وعلى العكس، انخفض قطاع البنوك 1.42%، بعد انخفاض «دبي الإسلامي» 1.29%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.93%. ونزل قطاع الاستثمار على نحو طفيف 0.08%، بعد نزول «سوق دبي المالي» 0.52%، على الرغم ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.75%، واستقرار «دبي للاستثمار».

سوق أبوظبي

من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.41% إلى مستوى 4238.5 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك والتأمين والصناعة.

وتراجع قطاع البنوك 1.21%، بعد تراجع «أبوظبي الأول» 2.24%، على الرغم من ارتفاع «أبوظبي التجاري» 2.21%، واستقرار «أبوظبي الإسلامي» من دون تغيير.

وفي المقابل ارتفع قطاع العقار 1.65% مع ارتفاع «الدار» 1.74%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.28%، كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.24%، مدعوماً بارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الاستثمار 0.43%، نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 0.39%، و«إشراق» 3.07%، فيما نزل «الواحة كابيتال» 0.25%.

كما ارتفع قطاع الطاقة 1.57%، مع ارتفاع «طاقة» 2%، و«دانة غاز» 3.95%، فيما نزل «أدنوك للتوزيع» 1.28%.

Advertisements

توجه السيولة

وتصدر «أرابتك» لليوم الثاني على التوالي تداولات سوق دبي بقيمة 29.2 مليون درهم، مغلقاً عند 0.92 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بلغت 27.5 مليون درهم، وأقفل عند 2.69 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه 24 مليون درهم ليغلق عند 8.63 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعّم التداولات «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 37.15 مليون درهم، مغلقاً عند 10.48 درهم، تلاه «اتصالات» مستقطباً 25.6 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 16.82 درهم، ثم «دانة غاز» بتداولات قدرها 19.65 مليون درهم، وأقفل عند 0.71 درهم.

وسجل «الخليج للملاحة» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 7.02%، مغلقاً عند 0.503 درهم. وفي المقابل سجل «المصرف الخليجي التجاري» التراجع الأكثر بنسبة 4.93% إلى 0.366 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي «بنك رأس الخيمة الوطني» بنسبة 4.72% إلى 3.77 درهم، وعلى العكس جاء التراجع الأكثر لـ«الشارقة للتأمين» بنزوله 4.9%، مغلقاً عند 2.33 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 13.76 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 13.76 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.87 مليون درهم محصلة بيع العرب، و3.57 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و6.3 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 3.66 مليون درهم محصلة شراء، وعلى العكس اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 3.66 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع 1.95 مليون درهم محصلة بيع العرب، و200 ألف درهم محصلة بيع الخليجيين، و1.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 5.4 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل في سوق أبوظبي بصافي استثمار 12.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل في سوق دبي بصافي استثمار 5.4 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 12.8 مليون درهم محصلة شراء.