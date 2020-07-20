«دبي للذهب» توقّع شراكة مع «أمريكية الشارقة» لإعداد الجيل القادم من المهنيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن دخولها في شراكة مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، بهدف إعداد الجيل القادم من المهنيين في القطاع المالي.

وفي إطار هذه الشراكة، ستوفر بورصة دبي للذهب والسلع لطلاب الجامعة الأمريكية في الشارقة الفرصة للمشاركة في برنامج تدريب داخلي مصمّم بشكل رئيسي لتطوير مهاراتهم، وتثقيفهم حول طبيعة عمل بورصة دبي للذهب والسلع والدور المهم الذي تلعبه في قطاع الخدمات المالية في المنطقة. ويتضمّن البرنامج جلسات لمتحدثين مختصين، دورات تدريب افتراضية، وفرصاً للحصول على استشارات متخصصة، كما يوفر للطلاب مرونة المشاركة من أي مكان يختارونه.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «تهدف هذه الشراكة إلى اكتشاف وتطوير الجيل القادم من القادة في قطاع الخدمات المالية. وتعد الجامعة الأمريكية في الشارقة واحدة من أفضل الجامعات في الدولة، ومن خلال تزويد طلابها برؤى وأفكار مستمدّة من الحياة الواقعية، نأمل أن نساهم في تزويدهم بمهارات قابلة للتطبيق سواء أثناء دراستهم أو حياتهم المهنية. ونحن واثقون بأن هذا التعاون سيعود بالكثير من الفوائد على جميع الأطراف المعنية، ويسعدنا أن نرحب بأول مجموعة من الطلاب الشباب الموهوبين لمساعدتهم على فهم آلية عمل البورصة عالمية المستوى، وإعدادهم لتحقيق النجاح المهني بعد تخرّجهم في قطاع سريع التطور».

وقال عبد الله الهرموزي، رئيس قسم التواصل والتوعية في البورصة: «تشكّل هذه الشراكة جزءاً أساسياً من برنامج التواصل والمشاركة الذي تنتهجه بورصة دبي للذهب والسلع، إذ تقدّم لنا فرصة رائعة للعمل بشكل وثيق مع المجتمع. ونحن ملتزمون تماماً بدعم الجامعة الأمريكية في الشارقة وتزويد طلابها بخبرات عملية وتعزيز تطورهم المهني. ويشرّفنا جداً أن نساهم في المجتمع من خلال الاستثمار في إعداد الطلبة ليكونوا قادة متميزين في القطاع المالي، ونتطلع إلى الاستفادة من هذا الزخم من خلال عقد المزيد من هذه الشراكات في الأشهر المقبلة».

وقال البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة: «نحن سعداء للغاية بالشراكة مع البورصة الرائدة في المنطقة لتعزيز فرص التعليم والتطور الوظيفي لطلابنا. وسوف تتمكن الجامعة الأمريكية في الشارقة من خلال هذا التعاون مع بورصة دبي للذهب والسلع من الاستفادة من معرفة وخبرات المتخصصين في هذا المجال داخل المنطقة وخارجها».