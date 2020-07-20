أرباح «الإمارات الإسلامي» تتراجع إلى 12 مليون درهم

حقق مصرف الإمارات الإسلامي صافي أرباح قدره 12 مليون درهم للنصف الأول من عام 2020، مقارنة بأرباح 673 مليوناً في النصف الأول من 2019، ويُعزى الانخفاض في صافي الأرباح بشكل أساسي إلى الإجراءات التحوطية التي اتخذها المصرف لتكوين قدر أكبر من مخصصات انخفاض القيمة في سجل الأنشطة التمويلية والاستثمارية لمواجهة الأثر المستقبلي لجائحة «كوفيد 19».

وفي الربع الثاني تكبد المصرف خسائر 143 مليون درهم مقارنة بأرباح فصلية قدرها 262 مليوناً في الربع الثاني 2019.

وبلغ إجمالي الدخل للمصرف 1.1 مليار درهم، منخفضاً 15%، كما انخفضت هوامش الدخل الممول بواقع 25 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بسبب تراجع معدلات الربح.

وبلغ إجمالي الموجودات 64.2 مليار درهم، منخفضاً 1% عن نهاية عام 2019، وبلغ صافي الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 40.4 مليار درهم، مرتفعاً 8% عن نهاية 2019.

ولا تزال حسابات العملاء البالغة 45 مليار درهم مستقرة إلى حد كبير، فيما ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 10% عن نهاية 2019.

وبلغت نسبة التمويلات منخفضة القيمة 8.2% مع الحفاظ على نسبة التغطية القوية عند 103.2%، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع عند 90%، لتعكس مركز السيولة السليم.

وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال نسبة قوية عند 18.9% ونسبة كفاية رأس المال 20%.



تخطي الأزمة بكفاءة

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وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لقد كان لجائحة «كوفيد 19» تأثير في أعمالنا، وأدائنا، ولكننا لا نزال واثقين وقادرين على تخطي هذه الأزمة بكفاءة في ظل استجابة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة الافتتاح التدريجي. لقد أظهرت القيادة الرشيدة لدولتنا قدرة استثنائية، ورؤية سديدة من خلال وضع الأنظمة والأطر اللازمة لمواجهة التحديات الملحّة، ودعم الانتعاش والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وانطلاقاً من تمسكنا بمبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية، وتأكيداً على التزامنا بالخدمة المجتمعية، كنا من بين أوائل المصارف الإسلامية التي بادرت إلى اتخاذ إجراءات إغاثية دعماً لعملائنا الذين يواجهون صعوبات مالية بسبب جائحة «كوفيد 19». وفي عام 2020، قمنا بتقديم المساندة والدعم إلى أكثر من 35,400 عميل من خلال منحهم تأجيلاً لسداد الأقساط المترتبة عليهم والبالغ مجموعها 2.09 مليار درهم».



ميزانية عمومية قوية



وفي معرض تعليقه على النتائج، قال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من عام 2020 نهجنا المدروس والحذر، لا سيما في ظل قيام دولة الإمارات بالرفع التدريجي لقيود الإغلاق، وبدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي المرحلية. إن ميزانيتنا العمومية القوية وحصتنا السوقية السليمة تتيح للمصرف الاستمرار في دعم قاعدة عملائنا الأوفياء، حتى نتمكن جميعاً من تخطي هذه الأوقات غير المسبوقة ونحن أكثر، قوة وتماسكاً. كما أن تركيزنا القوي على التحول الرقمي والابتكار قد لعب دوراً حاسماً في تقديم خدماتنا المصرفية من دون انقطاع إلى عملائنا. ومن دواعي سرورنا أن نشهد تزايداً في عدد العملاء الذين يستخدمون بشكل نشط منصتنا المصرفية الرقمية الآمنة. وسنسعى باستمرار إلى مواصلة تحسين وتطوير حلولنا المصرفية الرقمية لتلبية احتياجات عملائنا في هذه البيئة الجديدة والحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق».